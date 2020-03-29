Полицейский разгромил несколько машин на парковке в Челябинске

29 Март 2020 2020-03-29T19:02:11+03:00

Полиция сейчас проводит проверку по этому инциденту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Металлургическом районе Челябинска пьяный полицейский устроил разгром на парковке. Он разбил несколько машин, припаркованных у дома №20а по улице Прокатной.

По рассказу соседей, силовик поругался с родителями из-за того, что они не давали ему ключи от машины. После чего он пошел на парковку и «выпустил пар» на чужих авто.

— Сейчас ведется проверка всех обстоятельств происшествия. Устанавливаются детали. Если указанная ранее информация подтвердится, то сотрудник будет уволен из органов правопорядка и привлечен к ответственности по всем нормам закона, — рассказали изданию «Курс дела» в пресс-службе городской полиции.

Полицейский разбил несколько машин на парковке в Челябинске.Видео: Интерсвязь

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ИСТОЧНИК KP.RU