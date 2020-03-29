Полицейский разгромил несколько машин на парковке в Челябинске
В Металлургическом районе Челябинска пьяный полицейский устроил разгром на парковке. Он разбил несколько машин, припаркованных у дома №20а по улице Прокатной.
По рассказу соседей, силовик поругался с родителями из-за того, что они не давали ему ключи от машины. После чего он пошел на парковку и «выпустил пар» на чужих авто.
— Сейчас ведется проверка всех обстоятельств происшествия. Устанавливаются детали. Если указанная ранее информация подтвердится, то сотрудник будет уволен из органов правопорядка и привлечен к ответственности по всем нормам закона, — рассказали изданию «Курс дела» в пресс-службе городской полиции.
Полицейский разбил несколько машин на парковке в Челябинске.Видео: Интерсвязь
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU