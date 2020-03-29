2020-03-29T19:02:11+03:00
Происшествия

Полицейский разгромил несколько машин на парковке в Челябинске

Ему грозит увольнение из органов
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Полиция сейчас проводит проверку по этому инциденту.Полиция сейчас проводит проверку по этому инциденту.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Металлургическом районе Челябинска пьяный полицейский устроил разгром на парковке. Он разбил несколько машин, припаркованных у дома №20а по улице Прокатной.

По рассказу соседей, силовик поругался с родителями из-за того, что они не давали ему ключи от машины. После чего он пошел на парковку и «выпустил пар» на чужих авто.

— Сейчас ведется проверка всех обстоятельств происшествия. Устанавливаются детали. Если указанная ранее информация подтвердится, то сотрудник будет уволен из органов правопорядка и привлечен к ответственности по всем нормам закона, — рассказали изданию «Курс дела» в пресс-службе городской полиции.

Полицейский разбил несколько машин на парковке в Челябинске.Видео: Интерсвязь

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейский разгромил несколько машин на парковке в Челябинске
Житель Челябинской области сбежал из-под карантина по коронавирусу и уехал за границу
Алексей Текслер и Наталья Котова поблагодарили оставшихся дома южноуральцев
В Челябинской области ожидается потепление до +14
В Челябинске ветврач Карен Даллакян прооперировал спасенного львенка Симбу
В двух городах Челябинской области действует НМУ
Россиянка сожгла 65 тысяч, «дезинфицируя» их от коронавируса в микроволновке
Мэрия Челябинска собрала на своем сайте список доставок еды
Житель Челябинской области написал оптимистичную песню про карантин
260 человек, прилетевшие из Таиланда в Челябинск, сдали анализы на коронавирус
Карантин в Челябинске из-за коронавируса: торговые комплексы приостановили работу
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 29 марта 2020 года: подтверждены еще три случая
В Челябинской области ужесточили правила въезда в «запретки» из-за коронавируса
Андрей Аршавин прогулялся по центру Москвы с новой девушкой
Пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске ребенка перевели лечиться в Челябинск
Первый случай коронавируса подтвержден в Златоусте Челябинской области
Подхвативший коронавирус в Дубае житель Челябинской области скрывал свою поездку от медиков
Коронавирус в Челябинской области 2020: Алексей Текслер внес изменения в правила карантина
Жители Челябинской области, подхватившие кронавирус в Дубае, вместо самоизоляции продавали мясо на рынке в Башкирии
Взрыв газа в Магнитогорске 2020: виновника отправили за решетку
Еще один случай заражения в Челябинской области подтвержден официально
300 человек, прилетевшие из Таиланда в Челябинск, сдали анализ на Covid-19 прямо в аэропорту
Жителям Челябинска напомнили о штрафах, которые ждут за нарушение карантина
«Останься дома»: медики и музейные работники из Челябинска поддержали мировой челлендж
В Челябиинской области коронавирус обнаружили еще у десяти человек
Малыша, обожженного во время взрыва в Магнитогорске, переводят в Челябинск
Бизнес в Челябинской области и коронавирус: предпринимателям бесплатно дадут антикризисные советы