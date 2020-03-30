Мошенники отправляют деньги жителям Челябинской области, продающим свои вещи на «Авито»

30 Март 2020 2020-03-30T04:10:26+03:00

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Сайты бесплатных объявлений — дело хорошее. Вот только надо быть осторожным, чтобы не попасться на удочку мошенника.

— Кто с этим сталкивался, что это? Объясните, — попросила Анжела Марьина подписчиков паблика «Инцидент Миасс» в ВК.

Женщина выставила на «Авито» объявление о продаже детской качельки за 500 рублей. Вскоре ей пришло сообщение от сайта, что некий покупатель, якобы, уже перевел ей эту сумму через сервис «Безопасная сделка». Также продавцу пришло сообщение от покупателя с текстом «Вам 500 руб. за качель» и ссылкой. Это показалось женщине странным: ведь человек, который хочет что-то купить, перед тем, как отправить деньги, всегда свяжется с продавцом.

— Если вы получили такую короткую ссылку, никогда не открывайте! Это вирус, — говорит программист Станислав Быстров. — Такие ссылки могут приходить также в смс, по вайберу и т.д. Никаких денег вы по ним не получите.

А вот что бывает, если перейти по ссылке:

— Была подобная ситуация. Я перешла по ссылке, и на мой телефон начала устанавливаться программа. Прервать установку я не могла. Удалить программу тоже. Перестали приходить смс. В итоге оказалось, что смс приходили мошенникам, и они сняли деньги с моей карты. Сумма там была где-то 1500 руб. Пришлось скидывать телефон на заводские настройки. Только потом подумала, что нужно было срочно выключить передачу данных, — поделилась своей историей в группе «Инцидент Миасс» в ВК Анна Казакова.

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ИСТОЧНИК KP.RU