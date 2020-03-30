Из-за коронавируса в Челябинской области закрываются таксопарки: люди перестали пользоваться такси

30 Март 2020 2020-03-30T04:04:24+03:00

Не смотря на то, что этот вид транспорта сейчас безопаснее, чем автобусы или маршрутки

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Ситуация с коронавирусом должна была сыграть на руку таксистам: люди боятся ездить в общественном транспорте и пересаживаются в такси. Казалось бы, логично. Но все пошло не так.

— У нас таксопарки закрываются. Потому что нам реально нечем платить аренду, — пишет таксист Всеволод Филиппов в группе «Инцидент Миасс» в ВК. — Люди, в такой момент, пожалуйста, поддерживайте таксистов, оставляйте чаевые, тем более, что в такси сейчас намного безопаснее передвигаться, чем на общественном транспорте!

Мужчина выложил письмо, которое пришло ему от владельца таксопарка. В нем предприниматель объясняет, почему пошел на такие меры:

«Уважаемые водители! К сожалению, я должен сообщить вам неприятные новости. В связи с сильным падением спроса на такси из-за пандемии коронавируса и соответственно невозможностью водителей платить аренду я принял решение временно приостановить деятельность парка.

Это тяжелое решение для меня как для руководителя. Тем более не так давно я сам вас уверял, что мы продолжим работать. Однако, обстоятельства оказались сильнее. Машины перестанем выдавать 26 марта. Пожалуйста, запаситесь терпением. Я верну все ваши деньги за минусом комиссии и аренды.

Я надеюсь, что паника с коронавирусом пройдет, и спрос на такси снова вырастет. Тогда парк снова начнет работу».

Отметим, что решение о закрытии таксопарка не связано с нерабочей неделей, так как было принято раньше. Кроме того, предприятие закрывается не на неделю, а на неопределенный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU