Жители челябинского микрорайона жалуются на закрытую аптеку
В связи с коронавирусом — именно такое объявление о закрытии появилось на одной из аптек в челябинском микрорайоне «Парковый-2». Фотографиями с места поделились пользователи социальных сетей.
Несмотря на то, что в микрорайоне есть три аптечных пункта, они находятся достаточно далеко друг от друга, поэтому жители, преимущественно, покупают лекарства в ближайшем из них. Пользователи недовольны, что больным людям придется идти дольше, заражая других людей.
— Люди с температурой, потенциальные заразители, должны бродить по району, чтобы купить лекарства, — написала одна из местных жительниц.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU