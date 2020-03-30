2020-03-30T07:37:31+03:00
Общество

Жители челябинского микрорайона жалуются на закрытую аптеку

Фото объявления обсуждают пользователи социальных сетей
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Парковый 2 | Микрорайон | Челябинск, vk.comФото: Парковый 2 | Микрорайон | Челябинск, vk.com
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В связи с коронавирусом — именно такое объявление о закрытии появилось на одной из аптек в челябинском микрорайоне «Парковый-2». Фотографиями с места поделились пользователи социальных сетей.

Несмотря на то, что в микрорайоне есть три аптечных пункта, они находятся достаточно далеко друг от друга, поэтому жители, преимущественно, покупают лекарства в ближайшем из них. Пользователи недовольны, что больным людям придется идти дольше, заражая других людей.

— Люди с температурой, потенциальные заразители, должны бродить по району, чтобы купить лекарства, — написала одна из местных жительниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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