Жители челябинского микрорайона жалуются на закрытую аптеку

30 Март 2020 2020-03-30T07:37:31+03:00

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В связи с коронавирусом — именно такое объявление о закрытии появилось на одной из аптек в челябинском микрорайоне «Парковый-2». Фотографиями с места поделились пользователи социальных сетей.

Несмотря на то, что в микрорайоне есть три аптечных пункта, они находятся достаточно далеко друг от друга, поэтому жители, преимущественно, покупают лекарства в ближайшем из них. Пользователи недовольны, что больным людям придется идти дольше, заражая других людей.

— Люди с температурой, потенциальные заразители, должны бродить по району, чтобы купить лекарства, — написала одна из местных жительниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU