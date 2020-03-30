Экс-тренер магнитогорского «Металлурга» заболел коронавирусом
У 60-летнего Майкла Пелино и его супруги диагностирован коронавирус. Канадский специалист в качестве помощника по физподготовке главного тренера магнитогорского «Металлурга» работал в стане «сталеваров» пять сезонов и дважды — в 2014 и 2016 завоевывал с командой Кубок Гагарина.
— Здоровья Майк, мы помним твои победы и то что ты сделал для «Магнитки», «самое главное не паниковать, мы сильнее вируса, — пишут в соцсетях болельщики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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