Экс-тренер магнитогорского «Металлурга» заболел коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T08:25:53+03:00

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У 60-летнего Майкла Пелино и его супруги диагностирован коронавирус. Канадский специалист в качестве помощника по физподготовке главного тренера магнитогорского «Металлурга» работал в стане «сталеваров» пять сезонов и дважды — в 2014 и 2016 завоевывал с командой Кубок Гагарина.

— Здоровья Майк, мы помним твои победы и то что ты сделал для «Магнитки», «самое главное не паниковать, мы сильнее вируса, — пишут в соцсетях болельщики.

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ИСТОЧНИК KP.RU