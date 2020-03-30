Ректор и кот: глава ЧелГУ призвал студентов «подтянуть хвосты»

30 Март 2020 2020-03-30T08:48:26+03:00

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«Мы пережили не один конец света, и эту напасть переживем». Ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев записал видеообращение для студентов, которые уходят на недельную изоляцию. Глава вуза, в домашней обстановке и с котом, призвал обучающихся посвятить время учебе и наконец-то «подтянуть хвосты».

— Время изоляции — это время саморазвития. У вас есть уникальная возможность подтянуть те хвосты, которые у вас образовались во время учебы. Вы имеете доступ к лучшим онлайн-курсам в России, и самое главное — оставайтесь дома, будьте социально ответственны, — заявил Таскаев.

До начала нерабочей недели, ЧелГУ продолжал работу, находясь на карантине. Вуз почти полностью перешел на удаленное обучение.

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев с котом просит студентов оставаться дома. Видео: Челябинский государственный университет, vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU