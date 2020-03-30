Карантин в Челябинске из-за коронавируса: как будет работать ГИБДД с 30 марта 2020 года

30 Март 2020 2020-03-30T09:28:05+03:00

Где забрать права во время карантина в Челябинске из-за коронавируса

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Получить водительские права станет труднее: госавтоинспеция Челябинска меняет время работы для приема и выдачи документов из-за карантина в городе из-за коронавируса. Водителей будут принимать только по два часа.

Как сообщают в Госавтоинспекции, в будние дни и субботу можно будет отдать или вернуть водительские права. Окно в доме 99 по улице Гончаренко будет работать с восьми до десяти утра. Выдавать же допуск для перевозки опасных грузов будут с девяти до одиннадцати часов и только по понедельникам. При этом, архив ГИБДД для выдачи документов по ДТП будет закрыт полностью.

Участникам ДТП будут предоставлять документы для обращения в страховые компании прямо на месте происшествия при оформлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU