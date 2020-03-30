Как работают детские сады в Челябинске в период самоизоляции: губернатор Алексей Текслер сообщил о числе дежурных групп

30 Март 2020 2020-03-30T09:37:03+03:00

Во время эпидемии коронавирусной инфекции в Челябинской области открыты дежурные группы

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В наступившую неделю самоизоляции по профилактике коронавирусной инфекции в Челябинской области в 507 детских садов открыто 617 дежурных групп. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил губернатор Алексей Текслер.

В дежурные группы детей приводят. Если оба родителя работают. В садиках в этот период введет особый режим дезинфекции: все помещения обрабатывают чаще, чем всегда, дополнительно проветривают. Воспитанников ждут ежедневные осмотры: им измеряют температуру, наблюдают за самочувствием.

В особом режиме работают детсады в закрытых территориальных образованиях — Снежинске, Озерске, Трехгорном. Там, как подчеркнул Алексей Текслер, все сады по-прежнему работают в полноформатном режиме.

Напомним, на понедельник, 30 марта, в Челябинской области диагностировано 14 случаев коронавирусной инфекции. Из них два подтверждены в последние сутки. Регион живет в режие повышенной готовности и самоизоляции. Губернатор поблагодарил южноуральцев, проявивших сознательность и омтавшихся дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU