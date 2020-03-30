2020-03-30T09:37:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Как работают детские сады в Челябинске в период самоизоляции: губернатор Алексей Текслер сообщил о числе дежурных групп

Во время эпидемии коронавирусной инфекции в Челябинской области открыты дежурные группы
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
В детсадах работают дежурные группы.В детсадах работают дежурные группы.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В наступившую неделю самоизоляции по профилактике коронавирусной инфекции в Челябинской области в 507 детских садов открыто 617 дежурных групп. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил губернатор Алексей Текслер.

В дежурные группы детей приводят. Если оба родителя работают. В садиках в этот период введет особый режим дезинфекции: все помещения обрабатывают чаще, чем всегда, дополнительно проветривают. Воспитанников ждут ежедневные осмотры: им измеряют температуру, наблюдают за самочувствием.

В особом режиме работают детсады в закрытых территориальных образованиях — Снежинске, Озерске, Трехгорном. Там, как подчеркнул Алексей Текслер, все сады по-прежнему работают в полноформатном режиме.

Напомним, на понедельник, 30 марта, в Челябинской области диагностировано 14 случаев коронавирусной инфекции. Из них два подтверждены в последние сутки. Регион живет в режие повышенной готовности и самоизоляции. Губернатор поблагодарил южноуральцев, проявивших сознательность и омтавшихся дома.

Читайте также:

Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: 14 диагностированных случаев. В том числе, два новых (подробнее).

Алексей Текслер и Наталья Котова поблагодарили оставшихся дома южноуральцев (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уголовное дело — все: главный тренер сборной по кикбоксингу освобожден от преследования
ВТБ и СК «Легион» предлагают челябинцам ипотеку по ставке от 3,7%
Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный вклад «Пока вы дома»
Прокуратура Челябинска заинтересовалась нарушениями на свалках снега
Режим самоизоляции в Челябинской области 2020: ждать ли ужесточения мер по московскому сценарию из-за коронавирусной инфекции
БАНК УРАЛСИБ разъяснил о банковских операциях и порядке гашения кредитов
Прямо как в Москве: жители Челябинской области продолжают выходить на шашлыки в карантин
Алексей Текслер заявил о материальной поддержке врачей во время эпидемии коронавируса: в Челябинске премируют инфекционистов, терапевтов, педиатров
Как работают детские сады в Челябинске в период самоизоляции: губернатор Алексей Текслер сообщил о числе дежурных групп
Карантин в Челябинске из-за коронавируса: как будет работать ГИБДД с 30 марта 2020 года
Алексей Текслер о дефиците медицинских масок в эпидемию коронавируса: в Челябинской области открыто круглосуточное производство
Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: 14 диагностированных случаев. В том числе, два новых
Ректор и кот: глава ЧелГУ призвал студентов «подтянуть хвосты»
Экс-тренер магнитогорского «Металлурга» заболел коронавирусом
Коронавирус в Челябинской области 2020: более пяти тысяч южноуральцев сдали тест на китайскую инфекцию
ВШМ СПбГУ проведет для абитуриентов дни открытых дверей в онлайн-формате
Жители челябинского микрорайона жалуются на закрытую аптеку
Коронавирус в Челябинске 2020: дороги Челябинска остались без машин
Мошенники отправляют деньги жителям Челябинской области, продающим свои вещи на «Авито»
Жители Челябинской области жалуются на работающие во время карантина магазины
Из-за коронавируса в Челябинской области закрываются таксопарки: люди перестали пользоваться такси
Полицейский разгромил несколько машин на парковке в Челябинске
Житель Челябинской области сбежал из-под карантина по коронавирусу и уехал за границу
Алексей Текслер и Наталья Котова поблагодарили оставшихся дома южноуральцев
В Челябинской области ожидается потепление до +14
В Челябинске ветврач Карен Даллакян прооперировал спасенного львенка Симбу
В двух городах Челябинской области действует НМУ
Россиянка сожгла 65 тысяч, «дезинфицируя» их от коронавируса в микроволновке