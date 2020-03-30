При оформлении регионального маткапитала у мамы из Челябинска попросили несуществующий документ

30 Март 2020 2020-03-30T14:55:19+03:00

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В прошлом году жительница Челябинска Светлана в третий раз стала мамой. А в в марте этого года она решила оформить региональный маткапитал. Сегодня его размер составляет сто тысяч рублей. Эти деньги Светлана и ее муж хотели направить на частичное погашение ипотеки. Но в отделении соцзащиты Курчатовского района при оформлении капитала женщину попросили принести несуществующий документ.

— Пакет бумаг и без того очень большой. Сначала мы испугались: как собрать столько справок. Но потом, одна за другой, подготовили весь пакет. Пришли сдавать. А сотрудница соцзащиты говорит: пришло свежее распоряжение — нужна «зеленка» на вашу квартиру, — рассказывает Светлана.

Мать с грудничком побежала к риэлторам: что за справка? А они округлили глаза: свидетельство о праве собственности на квартиру, которое печатали на бланках зеленого цвета, по всей стране отменили несколько лет назад. Сейчас владельцам недвижимости выдают скромную выписку из Единого государственного реестра прав (ЕГРП).

Позже сотрудники соцзащиты отказались от своих требований и приняли у Светланы пакет документ без «зеленки». Прокомментировать ситуацию в пресс-службе ведомства пообещали позже.

Напомним, региональный маткапитал положен малоимущим семьям, в которых родился третий и последующий ребенок. В такой семье доход на одного члена семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.

Наличными деньги не выдают. Как и всероссийский маткапитал, региональный можно потратить на образование или лечение ребенка, а также на погашение долга по ипотеке. Если обычный маткапитал оформляется в Пенсионном фонде России, то региональный — в районных отделах социальной защиты по месту жительства. Перечень документов можно найти на сайте министерства соцзащиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU