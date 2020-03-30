«На карантин усадили»: экс-участница шоу «Дом-2» прибыла в Челябинскую область после отпуска в Италии
На карантине в Чебаркуле: бывшая участница проекта «Дом-2» Анастасия Ковалева вызвала беспокойство поклонников. Месяц назад девушка делилась фотографиями из Милана и, судя по фото, не самоизолировалась. После возвращения она посетила несколько российских городов и прибыла на Южный Урал, где посетила Челябинск, термальный комплекс в Еткульском районе и, наконец, приехала в Чебаркуль.
Подписчики спросили звезду реалити-шоу прямо, почему она не сидит дома положенные две недели:
— Настя, а ты разве сама соблюдала карантин после недавнего прилета с мамой из Италии? Судя по твоим сторис, нет.
— Я не летела рейсами с «зараженными», и улетела из Италии до вспышки, — ответила Анастасия.
Подпись к фото: С малышкой на карантинеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Судя по ироничным смайликам и фотографиям с подругами, девушка пошутила на счет карантина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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