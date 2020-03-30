«На карантин усадили»: экс-участница шоу «Дом-2» прибыла в Челябинскую область после отпуска в Италии

30 Март 2020 2020-03-30T14:29:25+03:00

Подпись к фото: Хорошо ,что у нас есть такие крутые места …и никакой Куршавель не нужен Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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На карантине в Чебаркуле: бывшая участница проекта «Дом-2» Анастасия Ковалева вызвала беспокойство поклонников. Месяц назад девушка делилась фотографиями из Милана и, судя по фото, не самоизолировалась. После возвращения она посетила несколько российских городов и прибыла на Южный Урал, где посетила Челябинск, термальный комплекс в Еткульском районе и, наконец, приехала в Чебаркуль.

Подписчики спросили звезду реалити-шоу прямо, почему она не сидит дома положенные две недели:

— Настя, а ты разве сама соблюдала карантин после недавнего прилета с мамой из Италии? Судя по твоим сторис, нет.

— Я не летела рейсами с «зараженными», и улетела из Италии до вспышки, — ответила Анастасия.

Подпись к фото: С малышкой на карантинеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Судя по ироничным смайликам и фотографиям с подругами, девушка пошутила на счет карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU