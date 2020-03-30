Можно ли ездить на работу в Челябинске в период самоизоляции: горожане заявили, что их заставляют приходить в офисы

30 Март 2020 2020-03-30T14:43:57+03:00

Можно ли ездить на работу в Челябинске в период самоизоляции

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В начале нерабочей недели несколько челябинских компаний отказались отпускать работников на удаленку. Горожане стали массово жаловаться на работодателей и открытые заведения.

В прошедшие выходные очереди были возле автомоек. О закрытии там и не слышали.

— А на что жить будем? Нам начальник ничего не говорил, поэтому работаем, как и раньше, — рассказал автомойщик.

— Наша фирма занимается поставками комплектующих для заводов. Директор сказал, всем приходить в обязательном порядке. У коллеги на фоне всех новостей о коронавирусе панические атаки начались, ей психологически тяжело из дома выходить, а мне ребенка не с кем оставить, детсад закрыт. Начали возмущаться, нас двоих отпустили, а остальных — нет, — делится челябинка.

— Работаю в сфере организации досуга, сейчас услуги оказываем неофициально. Руководитель отказался закрываться на карантин, убеждает нас выходить на работу. В итоге все добираются на общественном транспорте, ходят в магазин за продуктами, реквизитом, — возмущается жительница города.

— Крик души от автосалона! Почему наши салоны не закрывают на карантин, мы что не люди ? У нас у всех семьи и мы тоже хотим жить. Все другие автосалоны закрыли, а мы что — самые живучие? — возмущается сотрудница.

За свое здоровье переживают и те, кому приходится работать легально.

— Работаю в банке. Большая часть посетителей сегодня была пенсионного возраста, ведь если не заплатить на свет 300 рублей, его же «отключат»! И никакой карантин им не указ, — рассказывает читательница «КП-Челябинск».

— У меня подруга работает в зоомагазине. Она говорит, очень страшно рисковать здоровьем. Говорит, много бабушек приходят, чтобы купить три пакетика корма для кошек, хотя у магазина есть доставка, — сообщает еще одна челябинка.

КАКОЙ ШТРАФ

В Госдуме должны утвердить новые размеры штрафов:

— от 1 до 30 тысяч рублей для физлиц при первом нарушении; в случае повторного нарушения или с причинением вреда здоровью — от 15 до 50 тысяч рублей;

— для должностных лиц при первом нарушении от 10 до 50 тысяч рублей; повторно — от 300 до 500 тысяч рублей, или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет;

— для ИП и юрлиц при первичном нарушении от 30 до 50 тысяч и от 100 до 300 соответственно. При повторном от 500 до 1 миллиона рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Получить консультацию по работе в эти сложные дни предприниматели могут в управлении по торговле и услугам администрации Челябинска по телефону (351) 265-39-45.

В субботу, 28 марта, горячая линия работает с 13.00 до 18.00. А в воскресенье, 29 марта, — с 9.00 до 18.00.

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