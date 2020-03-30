2020-03-30T14:36:20+03:00
Общество

Число зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020 года увеличилось до 1836

Количество зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020 года: за сутки выявили 302 свежих случая
Лидия ПЕСКОВА
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Число заразившихся в Челябинской области тоже растет.Число заразившихся в Челябинской области тоже растет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Оперативный штаб по борьбе с Covid-19 озвучил свежую статистику по состоянию дел в России. За минувшие сутки в России выявили 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших увеличилось до 1836 человек, сообщает сайт KP.RU.

Регион-лидер по заболевшим — Москва. За один сутки здесь зафиксировали 212 новых случаев заражения. Жителям столицы уже запретили покидать дом без уважительной причины. Премьер министр призвал регионы перенять этот опыт. Это попытка избежать «итальянского сценария» распространения болезни.

В Челябинской области на утро понедельника, 30 марта, подтверждены 14 случаев заражения: 10 человек в Челябинске, а также по одному в Кизильском районе, в Златоусте, в Миассе и в Магнитогорск. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях больниц, в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Условно положительные результаты на Covid-19 выявлены еще у 7 человек. Пациенты с предварительно положительными анализами находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей. Медики ожидают окончательных результатов из лаборатории в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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