ВТБ Лизинг предлагает новый седан Audi S8 на специальных условиях

30 Март 2020 2020-03-30T15:22:17+03:00

Клиент может приобрести Audi S8 нового поколения с рассрочкой на 36 месяцев и авансовым платежом в 40%

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Клиент может приобрести Audi S8 нового поколения в ВТБ Лизинг с рассрочкой на 36 месяцев и авансовым платежом в 40%. При этом экономия на налогах превысит 2 млн рублей. Преимущества для клиентов также доступны при приобретении всех остальных моделей марки в наличии и под заказ.

Новый Audi S8 2020 модельного года – флагман спортивных седанов марки Audi, сочетающий в себе характеристики люксового седана и бескомпромиссного спорткара с впечатляющей эффективностью. Уже в стандартном оснащении автомобиль содержит передовые решения: систему постоянного полного привода quattro со спортивным дифференциалом, систему динамического управления всеми колесами, активную подвеску с функцией прогнозирования, систему привода с технологией mild hybrid и другие инновационные ассистирующие системы.

Остальные модели марки также доступны для клиентов ВТБ Лизинг на выгодных условиях. Например, при покупке в лизинг дизельного AudiА8 со сроком договора 36 месяцев и авансом 40% переплата составит всего 1% от стоимости автомобиля, при этом экономия на налогах превысит 1 млн рублей.

По итогам 2019 года ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) стал одним из лидеров по продажам Audi в лизинг на российском рынке. Компания передала клиентам почти 400 автомобилей, что на 28% больше, чем годом ранее.

«ВТБ Лизинг сотрудничает с Audi с 2012 года, и с этого времени автомобили марки регулярно входят в топ-5 в премиум сегменте нашего портфеля. Мы рады развитию отношений с брендом и возможности предоставить наиболее выгодные условия по приобретению машин Audi в лизинг. В 2020 году марка представила новый Audi S8, ожидается обновление еще нескольких моделей. Рассчитываем, что это привлечет дополнительный интерес к марке и приведет к росту продаж», - отметил Вячеслав Михайлов, руководитель управления развития бизнеса автолизинга компании.