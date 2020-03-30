Режим полной самоизоляции в Челябинске: введут ли в городе из-за коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T15:04:52+03:00

Несколько регионов уже ужесточили меры, будет ли в Челябинске режим полной самоизоляции

Изменить размер текста: A A

Волгоградская и Рязанская области ужесточили карантин вслед за Москвой и еще тремя регионами. Будет ли введен режим полной самоизоляции в Челябинске?

В текущем моменте, подчеркнул глава Челябинской области Алексей Текслер, никаких дополнительных мер на региональном уровне не предпринято.

— Давайте будем смотреть на ситуацию в динамике. Главное — жить без паники, без истерики. Соблюдать рекомендации по режиму самоизоляции и беречь себя и близких, — отметил на утреннем брифинге губернатор.

Напомним, на сегодняшний день в Челябинске подтверждено 14 случаев COVID-2019 и еще семь — условно подверженные. Пациенты находятся в больницах Челябинска, Миасса и Магнитогорска. В областном центре готовится к открытию «Коммунарка». Там смогут помочь даже беременным женщинам и детям, зараженным коронавирусом. К счастью, таких пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU