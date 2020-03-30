УФАС нашла нарушения в рекламных листовках о замене энергосчетчиков в Челябинске

30 Март 2020 2020-03-30T15:42:32+03:00

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В январе мы рассказали о сомнительной рекламе, которую разбрасывает по подъездам жилых домов компания «Энергосети АС». В листовках сказано, что жильцы должны срочно поменять энергосчетчик. Хотя на деле срок жизни счетчиков у жильцов не истек. Мы попросили УФАС проверить законность таких листовок. Изучив нашу жалобу, Антимонопольная служба возбудила дело о ненадлежащей рекламе.

В своих листовках «Энергосети АС» приводят ссылки на государственные указы и пытаются убедить жильцов в том, что приборы учета в их доме не соответствуют нормативам и подлежат обязательной замене. Антимонопольная служба считает, что все это в совокупности создает впечатление, будто жилец обязан заменить счетчик, в противном случае его ждет наказание.

— Распространитель рекламы не имеет доступа к данным о соответствии прибора учета существующим нормативам. А значит, сведения об обязательной замене такого прибора и необходимости обращения в данную организацию могут не соответствовать действительности, — говорят в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.

Дело возбуждено в отношении физического лица, чей телефон указан в рекламе. Компания «Энергосети АС» также привлечена к рассмотрению дела — его рассмотрят 1 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU