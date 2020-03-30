2020-03-30T16:19:20+03:00
Происшествия

Юбилейный: пятый рейс «Москва-Челябинск» компании S7 заминирован

В аэропорт Южного Урала вновь стягиваются силовики
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Так 26 марта встречали один из "заминированных" самолетов. Фото: читатель КП-ЧелябинскТак 26 марта встречали один из "заминированных" самолетов. Фото: читатель КП-Челябинск
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Эпопея Москва-Челябинск продолжается: двенадцатый заминированный рейс за март сейчас летит из столицы в сторону Южного Урала. Сообщение об этом поступило в международный аэропорт Домодедово.

Для компании S7 это уже пятый заминированный самолет, который летит из Москвы в Челябинск. В минувший четверг, 26 марта, в воздушную гавань Южного Урала прилетело сразу два рейса из столицы, которые оказались «заминированы». После прилета их досматривали экстренные службы.

В аэропорту Челябинска также подтвердили информацию о минировании рейса. Согласно онлайн-табло, самолет прилетит в 18.40 по местному времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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