Коронавирус в Челябинске 2020: заминистра экологии Челябинской области ушла на самоизоляцию
Вслед за министром экологии Челябинской области Сергеем Лихачевым на самоизоляцию отправилась его первый заместитель Яна Куприкова. Заминистра недавно вернулась из Австралии, где также бушует коронавирусная инфекция.
— Яна Куприкова вернулась из планового отпуска из Австралии и сразу из аэропорта уехала домой, где проведет в условиях самоизоляции на карантине 14 дней. Она сообщила, что чувствует себя отлично, никаких отклонений в состоянии здоровья не отмечено, — рассказал заместитель министра минэкологии Виталий Безруков.
Чиновник добавил, что Куприкова сейчас собирает все необходимые документы. После этого она приступит к удаленной работе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Это общемировая практика»: пациентов с легкой формой коронавируса будут лечить дома (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»