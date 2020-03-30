2020-03-30T16:38:30+03:00
Общество

Коронавирус в Челябинске 2020: заминистра экологии Челябинской области ушла на самоизоляцию

Чиновница недавно вернулась из плановой поездки в Австралию
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Отклонений в здоровье у женщины нет. Фото: пресс-служба министерства экологии Челябинской областиОтклонений в здоровье у женщины нет. Фото: пресс-служба министерства экологии Челябинской области
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Вслед за министром экологии Челябинской области Сергеем Лихачевым на самоизоляцию отправилась его первый заместитель Яна Куприкова. Заминистра недавно вернулась из Австралии, где также бушует коронавирусная инфекция.

— Яна Куприкова вернулась из планового отпуска из Австралии и сразу из аэропорта уехала домой, где проведет в условиях самоизоляции на карантине 14 дней. Она сообщила, что чувствует себя отлично, никаких отклонений в состоянии здоровья не отмечено, — рассказал заместитель министра минэкологии Виталий Безруков.

Чиновник добавил, что Куприкова сейчас собирает все необходимые документы. После этого она приступит к удаленной работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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