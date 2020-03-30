«Освободите проезд». Регоператор Челябинской области запустил флешмоб против неправильной парковки

30 Март 2020 2020-03-30T17:02:31+03:00

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«Мы вывозим мусор для вас, оставьте свободными проезды для нас!» — именно с такой просьбой к автолюбителям Челябинской области обратились работники «Центра коммунального сервиса». Из-за карантина многие водители оставили машины на проездах во дворы.

Как отмечают работники регоператора, из-за заставленных проездов коммунальщики просто не могут заехать для вывоза мусора. Это, в свою очередь, может привести к новому «коллапсу».

— Мы продолжаем работу по вывозу твердых коммунальных отходов в прежнем режиме и просим жителей отнестись с уважением к нашей работе и не перегораживать проезды нашим автомобилям, — рассказал заместитель директора по производству «Центра коммунального сервиса» Алексей Петров.

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ИСТОЧНИК KP.RU