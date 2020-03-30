2020-03-30T17:26:15+03:00
Общество

Челябинские власти попросили помощи губернатора в ремонте дорог

Срочный ремонт потребует 800 миллионов рублей
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Некоторые участки нуждаются в срочном ремонтеНекоторые участки нуждаются в срочном ремонтеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Помощь Текслера. Челябинские власти запросили 800 миллионов рублей у главы региона на ремонт дорог. Только чуть больше половины из всех городских участков соответствуют всем нормативам, остальные нуждаются в срочном ремонте.

— Эти улицы расположены рядом с социально значимыми объектами, а межремонтный срок там многократно превышен. В связи с этим губернатору Челябинской области направлено предложение о выделении средств на ремонт этих участков, — рассказал замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Всего на запрошенные средства должны восстановить более 60 городских участков, в том числе те, которые находятся в поселках. Кроме того, 41 километр дорог должны отремонтировать в этом году на деньги, выделенные в рамках нацпроекта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Украины, заразившая местные села коронавирусом, боится расправы от соседей
Владимир Путин вновь попросил граждан серьезно отнестись к борьбе с коронавирусом
Проверка слуха: врач из Челябинской области заболела коронавирусом
Челябинские власти попросили помощи губернатора в ремонте дорог
«Освободите проезд». Регоператор Челябинской области запустил флешмоб против неправильной парковки
Коронавирус в Челябинске 2020: заминистра экологии Челябинской области ушла на самоизоляцию
Юбилейный: пятый рейс «Москва-Челябинск» компании S7 заминирован
УФАС нашла нарушения в рекламных листовках о замене энергосчетчиков в Челябинске
«Это общемировая практика»: пациентов с легкой формой коронавируса будут лечить дома
ВТБ Лизинг предлагает новый седан Audi S8 на специальных условиях
«Мы всех проверим»: в Челябинске пообещали закрыть всех, кто работает подпольно
Режим полной самоизоляции в Челябинске: введут ли в городе из-за коронавируса
При оформлении регионального маткапитала у мамы из Челябинска попросили несуществующий документ
Можно ли ездить на работу в Челябинске в период самоизоляции: горожане заявили, что их заставляют приходить в офисы