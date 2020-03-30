Челябинские власти попросили помощи губернатора в ремонте дорог

30 Март 2020 2020-03-30T17:26:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Помощь Текслера. Челябинские власти запросили 800 миллионов рублей у главы региона на ремонт дорог. Только чуть больше половины из всех городских участков соответствуют всем нормативам, остальные нуждаются в срочном ремонте.

— Эти улицы расположены рядом с социально значимыми объектами, а межремонтный срок там многократно превышен. В связи с этим губернатору Челябинской области направлено предложение о выделении средств на ремонт этих участков, — рассказал замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Всего на запрошенные средства должны восстановить более 60 городских участков, в том числе те, которые находятся в поселках. Кроме того, 41 километр дорог должны отремонтировать в этом году на деньги, выделенные в рамках нацпроекта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU