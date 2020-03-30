2020-03-30T18:57:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Проверка слуха: врач из Челябинской области заболела коронавирусом

СМИ пишут, что женщину госпитализировали насильно
Ирина ФАДЮШИНА
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Диагнозу терапевта — условно положительныйДиагнозу терапевта — условно положительныйФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Брединском районе нашли коронавирус у терапевта. Женщина вернулась из Турции. Пока ее диагноз условно положительный, сообщают СМИ. Врач отказывалась от госпитализации – пришлось вызывать под подмогу полицейских.

— Терапевт госпитализирована в инфекционную больницу Магнитогорска. Контакты отрабатываются, — цитируют журналисты первого вице-губернатора Челябинской области Ирину Гехт.

КП-Челябинск дозвониться до Ирины Гехт не удалось – она сбросила звонок и прислала СМС, что сейчас не может говорить. В пресс-службе регионального минздрава сказали, что дела обстоят не совсем так. Информация проверяется.

Вероятно, женщину ничему не научила история главного внештатного инфекциониста ставропольского Минздрава Ирину Санникову. Как ранее писала «КП-Северный Кавказ», медик вещавшая о важности самоизоляции, скрыла поездку в Мадрид и не стала проходить карантин. Итог печальный: от нее заразилось 11 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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