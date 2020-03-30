2020-03-30T18:09:28+03:00
Общество

Владимир Путин вновь попросил граждан серьезно отнестись к борьбе с коронавирусом

Президент попросил все органы власти работать совместно
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Из-за карантина встреча прошла в видеоформате. Фото: Михаил Климентьев/ТАССИз-за карантина встреча прошла в видеоформате. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Президент России Владимир Путин напомнил важные правила в борьбе с коронавирусом. На прошедшей видеоконференции с полпредами глава правительства рассказал о мерах, которые будут предприниматься во время карантина.

— Наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели. И этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать, — цитируют слова президента журналисты KP.ru.

Кроме того, Владимир Путин также напомнил о важности обслуживания медицинской отрасли. Помимо увеличения выплат за переработки, уже в ближайшие дни будет составлена полная инвентаризация больниц и других учреждений. Также будет проводиться проверка их готовности к приему и лечению больных с коронавирусом.

Регионам также дан приказ обеспечить здоровый товаропоток. Нельзя допустить дефицита или серьезного повышения цен. За этим, как и за помощью малому и среднему бизнесу, будет следить и помогать столица.

Кроме того, президент также оценил введение карантина в Москве, однако недоволен ситуацией в других регионах. В некоторых частях России места массового скопления людей продолжают работать, несмотря на ограничения. Владимир Путин попросил улучшить контроль властей за соблюдением карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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