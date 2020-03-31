«Гулять мне никто не запретит!»: жительница Магнитогорска, вернувшаяся с Мальдив, рассказывает в «Инстаграме», как нарушает самоизоляцию

31 Март 2020 2020-03-31T04:03:36+03:00

Горожане ополчились против нее в соцсети

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Молодая мама Дарья Х. из Магнитогорска неделю назад вернулась с Мальдив. И сама же рассказала в своем инстаграм-аккаунте, как нарушает карантин.

— Гуляли сегодня в городе. Растаявший снег, море мусора. Эх, остается только пересматривать фото с красотой, которая окружала нас недавно, — пишет девушка.

— В смысле гуляли? Вы не на карантине? — спрашивают ее в комментариях.

— Отстань! Гулять вокруг дома никто мне не запретит, — отвечает Дарья.

Дарья общается с подписчицей в своем аккаунте в "Инстаграме".

Свою позицию молодая мама озвучила в блоге:

— Я никого не принуждаю общаться со мной. Выбор каждого. У всех свои предрассудки и отношение к сложившейся ситуации с инфекцией. Кто-то уже и консервами затарился. Такие и сеют страх и панику.

Дарья считает, что ее вечерний променад с коляской вокруг дома (не частного, а обычной многоэтажки) не считается нарушением самоизоляции, и что на Мальдивах коронавируса нет. Да, ситуация там не острая, как, например, в Италии. Но инфекция добралась и туда — сейчас около 17 зараженных.

Дарья закрыла свою страницу в соцсети. Но подписчики сделали скрины и выложили в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

— Вот из-за таких людей и попал к нам вирус. Если вам себя не жалко, это не значит, что другие должны страдать, — комментируют подписчики паблика и предлагают отправлять нарушителей самоизоляции в тюрьму или заколачивать им двери.

Также жалобу на девушку опубликовали на странице предприятия, где она работала до декрета.

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ИСТОЧНИК KP.RU