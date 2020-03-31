2020-03-31T04:03:36+03:00
Коронавирус Covid-19

«Гулять мне никто не запретит!»: жительница Магнитогорска, вернувшаяся с Мальдив, рассказывает в «Инстаграме», как нарушает самоизоляцию

Горожане ополчились против нее в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
По возвращению из-за границы туристы должны пройти 14-дневную самоизоляцию дома.По возвращению из-за границы туристы должны пройти 14-дневную самоизоляцию дома.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Молодая мама Дарья Х. из Магнитогорска неделю назад вернулась с Мальдив. И сама же рассказала в своем инстаграм-аккаунте, как нарушает карантин.

— Гуляли сегодня в городе. Растаявший снег, море мусора. Эх, остается только пересматривать фото с красотой, которая окружала нас недавно, — пишет девушка.

— В смысле гуляли? Вы не на карантине? — спрашивают ее в комментариях.

— Отстань! Гулять вокруг дома никто мне не запретит, — отвечает Дарья.

Дарья общается с подписчицей в своем аккаунте в "Инстаграме".

Дарья общается с подписчицей в своем аккаунте в "Инстаграме".

Свою позицию молодая мама озвучила в блоге:

— Я никого не принуждаю общаться со мной. Выбор каждого. У всех свои предрассудки и отношение к сложившейся ситуации с инфекцией. Кто-то уже и консервами затарился. Такие и сеют страх и панику.

Дарья считает, что ее вечерний променад с коляской вокруг дома (не частного, а обычной многоэтажки) не считается нарушением самоизоляции, и что на Мальдивах коронавируса нет. Да, ситуация там не острая, как, например, в Италии. Но инфекция добралась и туда — сейчас около 17 зараженных.

Дарья закрыла свою страницу в соцсети. Но подписчики сделали скрины и выложили в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

— Вот из-за таких людей и попал к нам вирус. Если вам себя не жалко, это не значит, что другие должны страдать, — комментируют подписчики паблика и предлагают отправлять нарушителей самоизоляции в тюрьму или заколачивать им двери.

Также жалобу на девушку опубликовали на странице предприятия, где она работала до декрета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выздоровела первая и единственная пациентка с коронавирусом в Зауралье
Кофе и чебуреки: житель Челябинской области закрыл киоск, торгующий во время карантина
«Гулять мне никто не запретит!»: жительница Магнитогорска, вернувшаяся с Мальдив, рассказывает в «Инстаграме», как нарушает самоизоляцию
Эксперты рассказали о лекарствах от коронавируса, которые могут появиться в России
Госпитализированный Игорь Николаев узнал результаты своего анализа на коронавирус
ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса
В Челябинске начали мыть фонари и дороги
Жительница Украины, заразившая местные села коронавирусом, боится расправы от соседей
Владимир Путин вновь попросил граждан серьезно отнестись к борьбе с коронавирусом
Проверка слуха: врач из Челябинской области заболела коронавирусом
Челябинские власти попросили помощи губернатора в ремонте дорог
«Освободите проезд». Регоператор Челябинской области запустил флешмоб против неправильной парковки
Коронавирус в Челябинске 2020: заминистра экологии Челябинской области ушла на самоизоляцию
Юбилейный: пятый рейс «Москва-Челябинск» компании S7 заминирован
УФАС нашла нарушения в рекламных листовках о замене энергосчетчиков в Челябинске
«Это общемировая практика»: пациентов с легкой формой коронавируса будут лечить дома
ВТБ Лизинг предлагает новый седан Audi S8 на специальных условиях
«Мы всех проверим»: в Челябинске пообещали закрыть всех, кто работает подпольно
Режим полной самоизоляции в Челябинске: введут ли в городе из-за коронавируса
При оформлении регионального маткапитала у мамы из Челябинска попросили несуществующий документ
Можно ли ездить на работу в Челябинске в период самоизоляции: горожане заявили, что их заставляют приходить в офисы