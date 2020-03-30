Жительница Украины, заразившая местные села коронавирусом, боится расправы от соседей

30 Март 2020 2020-03-30T18:40:53+03:00

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Жительница села Коленоковцы Черновицкой области Елизавета, она же «нулевой пациент» на Украине боится атак от местных жительниц. Женщина привезла коронавирус в четыре поселка региона.

Как сообщают журналисты KP.ru, Елизавета — одна из односельчан, которая недавно вернулась с заработков из Италии. С началом пандемии женщина вернулась домой, однако уже на Украине, она успела заразить свою семью и даже несколько ближайших поселков.

— Она еще и по митингам бегала, активистка, блин! 9 марта группа селян ездила пикетировать Черновицкую администрацию- и эта с ними! Нет, чтобы дома сидеть, она ходила и заразу разносила! И таких, как она, сотни, из-за них мор начнется, вторая Италия! — передают слова возмущенных односельчан наши украинские коллеги.

По официальной статистике, заболевших в поселке всего 14, однако местные жители говорят, что больных гораздо больше.

Елизавета, в свою очередь, попала в больницу с легкой формой вируса, однако после выписки женщина боится лишний раз на улицу выходить. По мнению сельчанки, соседи ее боятся и намереваются сжечь ее дом.

При этом у Елизаветы есть все основания так полагать. Раньше у другой заболевшей COVID-19 женщины в Черновце образовался настоящий стихийный митинг. Несмотря на отсутствие симптомов, местная администрация решила госпитализировать ее. От греха подальше.

Женщина, заразившая коронавирусом несколько сел на Буковине, попросила прощения.

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ИСТОЧНИК KP.RU