Кофе и чебуреки: житель Челябинской области закрыл киоск, торгующий во время карантина
Сейчас ресторанам, кафе и прочим общепитам разрешено работать только на доставку. Никаких столиков. Исключительно онлайн-заказы. Но некоторые продолжают обслуживать посетителей, как прежде. Общественник из Златоуста Андрей Королев решил наказать такие заведения.
В киоске на ул. Горького в ларьке с фастфудом он провел контрольную закупку кофе и чебурека. Весь процесс снял на видео, чтобы зафиксировать факт продажи товара недистанционным способом, и выложил в группе «ЧП ДТП Златоуст» в ВК.
— Вызвал полицию, написал заявление. Нарушителей ждет штраф. Сумму назовут позже. И, конечно, торговлю через окошко закрыли, — рассказывает Андрей Королев корреспонденту «КП-Челябинск». — Другие «чебуречки» напугались и теперь пишут мне. Думаю, этот прецедент поможет им закрыться или привести свою работу в соответсвие с Распоряжением Правительства Челябинской области. А если нет, я их тоже навещу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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