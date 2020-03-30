В Челябинске начали мыть фонари и дороги

30 Март 2020 2020-03-30T19:25:28+03:00

Пока от пыли очищают только центр города

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В Челябинске началась масштабная уборка улиц. В центре города душ устроили фонарям, ограждениям и перилам. По центральным улицам проехались пылесосы. До конца недели на линию выведут восемь «поливалок».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/769729" frameborder="0"></iframe> Как моют фонари в Челябинске.Видео: администрация Челябинска! другой источник

Глава Челябинска Наталья Котова поручила решить вопрос не только с уборкой, но и дезинфекцией. Она попросила подрядчиков определиться с моющими средствами — шампунями и дезрастворами.

— Мы сейчас запустили первую поливомоечную машину. На набережной реки Миасс организована база, где осуществляем заправку. До конца недели у нас будет работать восемь поливомоечных машин, — рассказал представитель ООО «Строймеханизация» Сергей Сихарулидзе.

Он добавил, что применение спецтехники для распыления обеззараживающих растворов в контракт не входит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/769735" frameborder="0"></iframe> В Челябинске отмыли остановки.Видео: администрация Челябинска! другой источник

Наталья Котова подчеркнула, что необходимо подготовить предложения по поводу усиления влажной уборки, в том числе с использованием спецсредств.

— Речь идет о дополнительных средствах, которые будут направлены на закупку. Поэтому ваша задача посчитать необходимый объем, финансовую необходимость и указать сроки, — поручила Наталья Котова.

Пока уборку начали с центра города. Но пылесосы ждут и в других районах Челябинска.

— Улица Братьев Кашириных вся в пыли. На остановках лежит даже хвоя — остатки елочных новогодних базаров, — возмущаются челябинцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/769737" frameborder="0"></iframe> В Челябинске продезинфицировали перила.Видео: администрация Челябинска! другой источник

По словам вице-мэра по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова, из-за карантина в Челябинске интенсивность транспортного движения снизилась на на 70%. При этом за последнюю неделю было вывезено около 1600 тонн грязи и пыли с прилотковой части дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU