В Челябинске начали мыть фонари и дороги
В Челябинске началась масштабная уборка улиц. В центре города душ устроили фонарям, ограждениям и перилам. По центральным улицам проехались пылесосы. До конца недели на линию выведут восемь «поливалок».
Как моют фонари в Челябинске.Видео: администрация Челябинска! другой источник
Глава Челябинска Наталья Котова поручила решить вопрос не только с уборкой, но и дезинфекцией. Она попросила подрядчиков определиться с моющими средствами — шампунями и дезрастворами.
— Мы сейчас запустили первую поливомоечную машину. На набережной реки Миасс организована база, где осуществляем заправку. До конца недели у нас будет работать восемь поливомоечных машин, — рассказал представитель ООО «Строймеханизация» Сергей Сихарулидзе.
Он добавил, что применение спецтехники для распыления обеззараживающих растворов в контракт не входит.
В Челябинске отмыли остановки.Видео: администрация Челябинска! другой источник
Наталья Котова подчеркнула, что необходимо подготовить предложения по поводу усиления влажной уборки, в том числе с использованием спецсредств.
— Речь идет о дополнительных средствах, которые будут направлены на закупку. Поэтому ваша задача посчитать необходимый объем, финансовую необходимость и указать сроки, — поручила Наталья Котова.
Пока уборку начали с центра города. Но пылесосы ждут и в других районах Челябинска.
— Улица Братьев Кашириных вся в пыли. На остановках лежит даже хвоя — остатки елочных новогодних базаров, — возмущаются челябинцы.
В Челябинске продезинфицировали перила.Видео: администрация Челябинска! другой источник
По словам вице-мэра по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова, из-за карантина в Челябинске интенсивность транспортного движения снизилась на на 70%. При этом за последнюю неделю было вывезено около 1600 тонн грязи и пыли с прилотковой части дорог.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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