2020-03-30T21:42:02+03:00
Общество

Госпитализированный Игорь Николаев узнал результаты своего анализа на коронавирус

О состоянии здоровья артиста рассказала его супруга
Ирина КАРЕЛИНА
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Игорь Николаев и его супруга Юлия Прокурякова.Игорь Николаев и его супруга Юлия Прокурякова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Пять дней назад певец и композитор Игорь Николаев попал в больницу с пневмонией. До этого он поздравлял с Днем Рождения сестру Игоря Крутого. Среди гостей был Лев Лещенко, у которого позже диагностировали коронавирус. Поэтому и у Николаева подозревали эту болезнь. К счастью, его результат теста оказался отрицательным.

— Игорь чувствует себя намного лучше! Идет на поправку! Сегодня температура уже 36,7! Но пневмонию все равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале Коммунарки (больница в Москве, где наблюдают пациентов с подозрением на коронавирус — прим. автора), — рассказала kp.ru жена Николаева Юлия Проскурякова.

Игорь Юрьевич уже и сам написал в соцсетях: «Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за любовь, веру и надежду на лучшее!»

Кстати, Николаев как ответственный человек, почувствовав недомогание, сразу изолировался от семьи: 12 дней до госпитализации он жил в квартире в Москве, а жена с дочкой — в загородном доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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