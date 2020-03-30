2020-03-30T22:18:01+03:00
Здоровье

Эксперты рассказали о лекарствах от коронавируса, которые могут появиться в России

Но они не до конца исследованы
Ирина КАРЕЛИНА
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Ученые ищут лекарство от коронавируса.Ученые ищут лекарство от коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Идеального лекарства от коронавируса еще не придумали. Но есть несколько претендентов. 30 марта о трех новых российских разработках заявил руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. Это препараты «Триазавирин», «Фортепрен» и средство на основе японского препарата «Фавипиравир».

Что от них ожидать, рассказал kp.ru эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

ТРИАЗАВИРИН

— Позиционируется как препарат с широким спектром действия против одноцепочечных РНК-вирусов. К ним относятся как вирусы гриппа, так и коронавирус SARS-CoV-2. Но пока не обнародовано абсолютно никаких исследований его эффективности против коронавируса, — говорит Владимир Чехонин.

ФОРТЕПРЕН

— Изначально это ветеринарный препарат с некоторой возможной противовирусной активностью. Его проверяли на 135 испытуемых с хроническим генитальным герпесом. Поэтому сложно сказать, на каком основании сейчас можно говорить о возможной эффективности препарата против COVID-19.

ФАВИПИРАВИР

— Это японский препарат, разработанный для борьбы с пандемическим («свиным») гриппом. Он показал свою эффективность и против обычного сезонного гриппа, и против болезни, вызываемой вирусом Эбола, и против коронавируса. Для борьбы с COVID-19 его начали применять в Китае во время эпидемии. Там препарат получил разрешение на выпуск в качестве лекарства для терапии коронавируса.

Однако, полных данных о действии этих препаратов пока нет. Впереди — исследования, на которые уйдет несколько месяцев, и эксперементальная терапия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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