Выздоровела первая и единственная пациентка с коронавирусом в Зауралье

31 Март 2020 2020-03-31T04:07:43+03:00

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В Кургане больше нет ни одного человека с диагнозом коронавирус. Единственного такого пациента выписали. Точнее пациентку. Это девочка, отдыхавшая с родителями в Испании. У взрослых анализ оказался отрицательный. А ребенка лечили в инфекционной больнице Кургана с 21 марта.

Болезнь протекала в легкой форме. Сейчас девочка здорова, сообщают в региональном оперативном штабе. Все, кто с ней контактировал, сдавали анализ на коронавирус и находились на самоизоляции. Распространения болезни в этом случае удалось избежать.

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ИСТОЧНИК KP.RU