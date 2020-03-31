Выздоровела первая и единственная пациентка с коронавирусом в Зауралье
В Кургане больше нет ни одного человека с диагнозом коронавирус. Единственного такого пациента выписали. Точнее пациентку. Это девочка, отдыхавшая с родителями в Испании. У взрослых анализ оказался отрицательный. А ребенка лечили в инфекционной больнице Кургана с 21 марта.
Болезнь протекала в легкой форме. Сейчас девочка здорова, сообщают в региональном оперативном штабе. Все, кто с ней контактировал, сдавали анализ на коронавирус и находились на самоизоляции. Распространения болезни в этом случае удалось избежать.
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ИСТОЧНИК KP.RU