2020-03-31T06:23:31+03:00
Общество

Объявление о продаже дома Джигана и Оксаны Самойловой оказалось фейком

Семья продолжает жить в роскошном особняке стоимостью 199 млн [эксклюзив kp.ru]
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Джиган и Оксана Самойлова приобрели особняк в прошлом году.Джиган и Оксана Самойлова приобрели особняк в прошлом году.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Особняк семьи рэпера Джигана в коттеджном поселке Шато Соверен не продается. Напомним, о его продаже и разводе звездной пары всерьез заговорили, когда их дом появился на сайте агентства элитной недвижимости.

— Этот объект продан чуть больше года назад, сейчас там благополучно проживает семья с детьми. Объявление появилось на сайте посредника по ошибке — видимо, они не отслеживают актуальность информации. Этот дом совершенно точно не продается, объявление старое, — рассказал kp.ru агент, специализирующийся на продаже элитной недвижимости в Подмосковье.

Джиган и Оксана Самойлова приобрели свой дом в прошлом году. В трехэтажных хоромах площадью 750 кв. м — четыре спальни, хамам, гардеробная, бассейн и даже кинотеатр. На территории есть детская площадка, барбекю и коттедж для прислуги. Обошелся такой дом паре в 199 млн руб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Все осознала, прими меня назад»: Наталья Шевель умоляет бывшего супруга Ивана Краско вернуться к ней
Объявление о продаже дома Джигана и Оксаны Самойловой оказалось фейком
Выздоровела первая и единственная пациентка с коронавирусом в Зауралье
Кофе и чебуреки: житель Челябинской области закрыл киоск, торгующий во время карантина
«Гулять мне никто не запретит!»: жительница Магнитогорска, вернувшаяся с Мальдив, рассказывает в «Инстаграме», как нарушает самоизоляцию
Эксперты рассказали о лекарствах от коронавируса, которые могут появиться в России
Госпитализированный Игорь Николаев узнал результаты своего анализа на коронавирус
ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса
В Челябинске начали мыть фонари и дороги
Жительница Украины, заразившая местные села коронавирусом, боится расправы от соседей
Владимир Путин вновь попросил граждан серьезно отнестись к борьбе с коронавирусом
Проверка слуха: врач из Челябинской области заболела коронавирусом
Челябинские власти попросили помощи губернатора в ремонте дорог
«Освободите проезд». Регоператор Челябинской области запустил флешмоб против неправильной парковки
Коронавирус в Челябинске 2020: заминистра экологии Челябинской области ушла на самоизоляцию
Юбилейный: пятый рейс «Москва-Челябинск» компании S7 заминирован
УФАС нашла нарушения в рекламных листовках о замене энергосчетчиков в Челябинске
«Это общемировая практика»: пациентов с легкой формой коронавируса будут лечить дома
ВТБ Лизинг предлагает новый седан Audi S8 на специальных условиях
«Мы всех проверим»: в Челябинске пообещали закрыть всех, кто работает подпольно
Режим полной самоизоляции в Челябинске: введут ли в городе из-за коронавируса
При оформлении регионального маткапитала у мамы из Челябинска попросили несуществующий документ
Можно ли ездить на работу в Челябинске в период самоизоляции: горожане заявили, что их заставляют приходить в офисы