Объявление о продаже дома Джигана и Оксаны Самойловой оказалось фейком

31 Март 2020 2020-03-31T06:23:31+03:00

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Особняк семьи рэпера Джигана в коттеджном поселке Шато Соверен не продается. Напомним, о его продаже и разводе звездной пары всерьез заговорили, когда их дом появился на сайте агентства элитной недвижимости.

— Этот объект продан чуть больше года назад, сейчас там благополучно проживает семья с детьми. Объявление появилось на сайте посредника по ошибке — видимо, они не отслеживают актуальность информации. Этот дом совершенно точно не продается, объявление старое, — рассказал kp.ru агент, специализирующийся на продаже элитной недвижимости в Подмосковье.

Джиган и Оксана Самойлова приобрели свой дом в прошлом году. В трехэтажных хоромах площадью 750 кв. м — четыре спальни, хамам, гардеробная, бассейн и даже кинотеатр. На территории есть детская площадка, барбекю и коттедж для прислуги. Обошелся такой дом паре в 199 млн руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU