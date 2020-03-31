2020-03-31T06:57:52+03:00
Общество

«Все осознала, прими меня назад»: Наталья Шевель умоляет бывшего супруга Ивана Краско вернуться к ней

Девушка осталась без денег и не может вернуться на родину
Валентина ВАГАНОВА
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Иван Краско и Наталья Шевель прожили вместе три года.Иван Краско и Наталья Шевель прожили вместе три года.Фото: Тимур ХАНОВ
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Публика вовсю обсуждает возвращение к Ивану Краско его четвертой жены 29-летней Натальи Шевель. После развода она уехала в Европу, но внезапно объявилась. Наталья умоляет актера вернуться к ней. Об этом сообщает kp.ru.

— После развода я помогал Наташе сколько мог! Ясно, что такая жена мне не нужна, но не оставлять же девочку на улице без копейки, — говорит Краско.

Как-то Наталья позвонила бывшему мужу среди ночи и сквозь слезы попросила его приехать за ней в Европу. Поговорить экс-супругам не удалось — связь прервалась. Дозвониться до Натальи артисту так и не удалось. Утром его директор связался с ней в соцсетях.

— Она cейчас в Прибалтике, куда уехала, чтобы перебраться в Израиль к своему возлюбленному. Но что-то у них не срослось. Она нашла себе работу в булочной, там и спала на какой-то кушетке, но потом лавку эту прикрыли, беглянка осталась практически на улице без средств к существованию, — рассказал актер.

Через директора Наталья передала бывшему мужу послание, в котором попросилась назад.

Напомним, Краско и Шевель прожили вместе три года. Краско настаивал на рождении ребенка, а его молодая жена (у пары 60-летняя разница в возрасте) была против. К тому же, Иван Иванович подозревал супругу в изменах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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