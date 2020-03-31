Теледива Соня Гудим из Челябинска сыграла женщину легкого поведения в Youtube-сериале

31 Март 2020 2020-03-31T08:25:27+03:00

Серию сериала с участием Гудим посмотрели сотни тысяч человек. Фото: кадр с видео

Видеоролик она анонсировала на своей странице в Инстаграм [видео]

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Эффектная челябинская журналистка Соня Гудим сыграла жрицу любви в веб-сериале «Гараж». Его снимает известный челябинский видеоблогер Виталий Орехов. Сюжет закручен на простом мужике Бате — с прищуром, сигаретой в зубах и в тельняшке. Он работает в автосервисе и постоянно попадает в смешные ситуации.

«Гараж» хорошо смотрят на Youtube. Например, у первой серии больше 4 миллионов просмотров. На днях вышла 10 серия с участием Гудим, которую посмотрели уже больше 900 тысяч человек. На этот раз Бате нужно перегнать в Москву фуру по просьбе напарника, а заодно посмотреть себе машину. В серии блогеры высмеяли остро социальные темы: и про обвал рубля, и про закрытие Европы из-за коронавируса, из-за чего якобы красивые девушки легкого поведения перебрались на трассу.

Напомним, Соню Гудим многие челябинцы знают как ведущую микст-зоны ХК «Трактор». На какое-то время она покидала клуб, на ее место взяли Екатерину Назарову. А затем Соня вернулась и запустила свое интерактивное шоу «Гудим с Гудим!».

Соня Гудим снилась в веб-сериале Гараж Виталия Орехова.Видео: youtube.com

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