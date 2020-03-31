«Копия Игоря»: Божена Рынска показала новорожденную дочку от умершего мужа

31 Март 2020 2020-03-31T10:04:06+03:00

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Журналистка и светский обозреватель Божена Рынска поделилась в своем инстаграме радостью — рождением дочки Евгении. Кроху родила суррогатная мать. Отцом девочки стал ныне покойный Игорь Малашенко, который был найден мертвым в Испании в феврале прошлого года. Рождение ребенка стало возможным благодаря процедуре с замороженным биоматериалом.

— Рассказываю, как мне принесли ребенка. Вот это моя первая встреча с дочерью. Принесли кулек. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами. Тут же получила кличку «Чингисхайм» — нос еврейский, глаза монгольские», — поделилась в соцсетях Божена Рынска. Она отмечает, что дочь — «копия Игоря».

Как сообщает kp.ru, вскоре после рождения малышки журналистка дала откровенное интервью, где раскрыла все детали ее появления на свет.

Девочка теперь тоже может вступить в гонку за наследство Малашенко. Как известно, после смерти мужа Божена узнала, что не вписана в завещание. Состояние в 16 миллионов досталось бывшей жене медиаменеджера и его детям.

bozhenarynska Вот это моя первая встреча с дочерью...

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ИСТОЧНИК KP.RU