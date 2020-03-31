2020-03-31T10:59:18+03:00
Общество

По Челябинску курсируют машины с громкоговорителями, чтобы напоминать жителям о самоизоляции

Всем сейчас нужно посидеть дома, чтобы вирус не распространился по городу
Валентина ВАГАНОВА
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31 марта оповещение населения будет вестись с 13 часов.31 марта оповещение населения будет вестись с 13 часов.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Сегодня, 31 марта, по челябинским улицам начали ездить машины с громкоговорителями. Они будут напоминать горожанам о карантинных мерах из-за коронавируса. Сейчас в области 14 заболевших. Еще у восьми человек — условно подтвержденный диагноз. Чтобы не дать заразе распространиться, нужно всем самоизолироваться.

— Сформировано четыре основных маршрута, захватывающих все районы Челябинска. Дополнительные экипажи будут передвигаться от парка Гагарина до стадиона имени Е. Елесиной, а также вдоль улицы Лесопарковой на участке от памятника Курчатову до улицы Худякова. Машина с громкоговорителями будет установлена и на площади Революции, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе мэрии.

Сегодня машины с громкоговорителями выедут в 13 часов.

В администрации добавили, что вечером дороги в городе будут обрабатывать дезрастворами. Водителей просят не создавать помехи при движении колонны.

По Челябинску ездят машины с громкоговорителями, напоминающие о самоизоляции.Видео: Читатель КП

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ИСТОЧНИК KP.RU

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