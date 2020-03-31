Готовность к коронавирусу может проверить на прочность систему здравоохранения Южного Урала

31 Март 2020 2020-03-31T10:45:27+03:00

Изменить размер текста: A A

До 2 апреля в 16 больницах Челябинской области развернут 2300 коек для пациентов с новым коронавирусом или с подозрением на него. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябушка», ссылаясь на заявление губернатора Алексея Текслера. Часть учреждений перепрофилируются под лечение Сovid-2019). Федеральный центр направит в регион на такие внезапные расходы чуть более 1,3 миллиарда рублей по постановлению российского премьера Михаила Мишустина.

— Пугающая выходит картинка, однако мы понимаем, что она про открытость информации и готовность к худшему сценарию. Область на 9 месте по количеству заражений. Власти не скрывают реальную статистику, не исключают полного режима самоизоляции по столичному типу, впрочем, пока не торопятся, и сосредоточены на тщательной подготовке, — рассуждают авторы «Челябушки». — До 2019 года систему здравоохранения на Южном Урале методично оптимизировали (Текслер, кстати, едва заступив на пост, потребовал бездумную оптимизацию прекратить). Теперь коронавирус проверяет ее на прочность. Обстоятельства, конечно, не совсем подходящие и все же заметим, что не бывает худа без добра. Финансовые вложения, пусть и экстренные, производятся. Медикам, испытывающим космические нагрузки и напрямую столкнувшимся с опасной болезнью, вдвое поднимут оклады. Строят и переделывают больницы.

Общественники отмечают: рано или поздно коронавирус затихнет, но этот опыт будет полезным для нашей медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU