2020-03-31T10:45:27+03:00
Общество

Готовность к коронавирусу может проверить на прочность систему здравоохранения Южного Урала

Общественники уверены, что этот опыт будет полезен для развития медицины в целом
Поделиться:
Изменить размер текста:

До 2 апреля в 16 больницах Челябинской области развернут 2300 коек для пациентов с новым коронавирусом или с подозрением на него. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябушка», ссылаясь на заявление губернатора Алексея Текслера. Часть учреждений перепрофилируются под лечение Сovid-2019). Федеральный центр направит в регион на такие внезапные расходы чуть более 1,3 миллиарда рублей по постановлению российского премьера Михаила Мишустина.

— Пугающая выходит картинка, однако мы понимаем, что она про открытость информации и готовность к худшему сценарию. Область на 9 месте по количеству заражений. Власти не скрывают реальную статистику, не исключают полного режима самоизоляции по столичному типу, впрочем, пока не торопятся, и сосредоточены на тщательной подготовке, — рассуждают авторы «Челябушки». — До 2019 года систему здравоохранения на Южном Урале методично оптимизировали (Текслер, кстати, едва заступив на пост, потребовал бездумную оптимизацию прекратить). Теперь коронавирус проверяет ее на прочность. Обстоятельства, конечно, не совсем подходящие и все же заметим, что не бывает худа без добра. Финансовые вложения, пусть и экстренные, производятся. Медикам, испытывающим космические нагрузки и напрямую столкнувшимся с опасной болезнью, вдвое поднимут оклады. Строят и переделывают больницы.

Общественники отмечают: рано или поздно коронавирус затихнет, но этот опыт будет полезным для нашей медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карантин в Челябинске из-за коронавируса: «Комсомольская правда» объявляет бесконтактную подписку и доставку
Заразившаяся коронавирусом врач из Челябинской области пыталась скрыть поездку от начальства
Готовность к коронавирусу может проверить на прочность систему здравоохранения Южного Урала
По Челябинску курсируют машины с громкоговорителями, чтобы напоминать жителям о самоизоляции
«Копия Игоря»: Божена Рынска показала новорожденную дочку от умершего мужа
По примеру итальянцев: жители Челябинска начали петь песни с балконов
Теледива Соня Гудим из Челябинска сыграла женщину легкого поведения в Youtube-сериале
«Все осознала, прими меня назад»: Наталья Шевель умоляет бывшего супруга Ивана Краско вернуться к ней
Объявление о продаже дома Джигана и Оксаны Самойловой оказалось фейком
Выздоровела первая и единственная пациентка с коронавирусом в Зауралье