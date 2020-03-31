2020-03-31T11:43:03+03:00
Общество

ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов

Ранее бесплатные переводы для своих клиентов банк установил первым среди участников системы с 1 января
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ принял решение о сохранении нулевого тарифа в рамках Системы быстрых платежей минимум до конца апреля 2020 г. Ранее бесплатные переводы для своих клиентов банк установил первым среди участников системы с 1 января текущего года.

«Сейчас очень важно давать клиентам возможность проводить операции в удаленных каналах без визита в отделения банков. Переводы в рамках СБП отвечают этой задаче, набирая популярность у россиян. С момента запуска клиенты ВТБ совершили в системе свыше 4,5 млн переводов на 35 млрд рублей. Мы являемся крупнейшим банком-участником СБП и понимаем свою ответственность в предоставлении выгодного сервиса для пользователей. Идя навстречу клиентам, ВТБ принял решение о продлении нулевого тарифа на переводы как минимум еще на один месяц», – комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

В настоящее время ежемесячный лимит на проведение переводов в СБП у клиентов ВТБ составляет 300 тыс. рублей, максимальная сумма разовой операции – 15 тыс. рублей. Банк рассматривает возможность повышения лимита на разовый перевод. Детали будут озвучены позднее.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Передвижение по Челябинску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Призыв в армию в Челябинске из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв
Специальная разметка для магазинов в Челябинске: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции
Социальная дистанция в Челябинске: какие существуют нормы и для чего необходима
Причины выхода из квартиры в Челябинске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей
Чем заняться дома? Делай #домашнийдвиж!
Полицейский спас женщину при взрыве газа в Магнитогорске
Режим полной самоизоляции в Челябинске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать
Клининговая компания предлагает челябинцам услугу дезинфекции помещений
ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов
По каким улицам в Челябинске будут курсировать машины с громкоговорителями для оповещения о режиме самоизоляции из-за коронавируса 2020
Карантин в Челябинске из-за коронавируса: «Комсомольская правда» объявляет бесконтактную подписку и доставку
Заразившаяся коронавирусом врач из Челябинской области пыталась скрыть поездку от начальства
Готовность к коронавирусу может проверить на прочность систему здравоохранения Южного Урала
По Челябинску курсируют машины с громкоговорителями, чтобы напоминать жителям о самоизоляции
«Копия Игоря»: Божена Рынска показала новорожденную дочку от умершего мужа
По примеру итальянцев: жители Челябинска начали петь песни с балконов
Теледива Соня Гудим из Челябинска сыграла женщину легкого поведения в Youtube-сериале
«Все осознала, прими меня назад»: Наталья Шевель умоляет бывшего супруга Ивана Краско вернуться к ней
Объявление о продаже дома Джигана и Оксаны Самойловой оказалось фейком
Выздоровела первая и единственная пациентка с коронавирусом в Зауралье