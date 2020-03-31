2020-03-31T12:13:21+03:00
Общество

Клининговая компания предлагает челябинцам услугу дезинфекции помещений

Избавиться от микробов, грибков и вирусов можно за пару часов
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Болезнь проще предупредить, чем лечить. Руководствуясь этой народной мудростью жители Челябинска начали дезинфицировать свои офисы и квартиры. Такую услугу предлагает городская клининговая компания «Аура чистоты».

— В помещениях любого типа со временем скапливаются вредоносные микроорганизы, которые могут нанести вред здоровью человека. Они ухудшают самочувствие и иммунитет, а порой способны вызвать опасные заболевания. Патогены попадают в дома с улицы или от зараженных людей. Воздействовать на микровредителей можно с помощью профессиональной дезинфекции, — комментируют в клининговой компании. — Дезинфекция помещений сертифицированными средствами — это безопасная для человека процедура, которая устраняет вирусы и бактерии. В результате улучшается микроклимат в помещении.

Компания «Аура чистоты» производит дезинфекцию жилых и нежилых помещений специальными дезинфицирующими средствами, имеющими сертификаты качества. К примеру, на профессиональную дезинфекцию стандартной двухкомнатной квартиры уйдет от двух до трех часов.

Санитарная обработка помещений приобретает особую актуальность, когда жильцы оказываются под угрозой потенциального заражения из-за ухудшения здоровья одного из людей.

Узнать подробности и заказать дезинфекцию помещения можно по телефону: + 7 951 123 52 10.

аурачистоты.рф

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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