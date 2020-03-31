2020-03-31T12:19:55+03:00
Общество

Полицейский спас женщину при взрыве газа в Магнитогорске

Он вывел ее из горящего дома, а сам продолжил помогать другим пострадавшим
Валентина ВАГАНОВА
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Аркадий Солодкий.Аркадий Солодкий.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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Сержант полиции Аркадий Солодкий один из первых, кто бросился в горящий подъезд после взрыва газа 26 марта. Он заметил дым во время патрулирования улиц. Когда полицейские подъехали к дому, увидели, что пламя охватило несколько квартир.

Полицейский спас женщину при взрыве газа в Магнитогорске 26 марта.Видео: ГУ МВД России по Челябинской области.

— Я увидел, как пожарный и пожилой мужчина бегут в подъезд. Понял, что там люди, которым нужна помощь и не раздумывая, побежал за ними. Вбежав на второй этаж, я увидел молодую женщину в полуобморочном состоянии, которую из квартиры вывел сотрудник МЧС. Подхватив ее под руки, сопроводил на свежий воздух и передал медработникам, — рассказал Аркадий.

Сержант вернулся на место пожара и продолжил помогать пострадавшим. А после прибытия подкрепления, переоделся и отправился дальше следить за порядком на улицах.

В полицию Аркадий Солодкий пришел два года назад, после службы в армии. Вернувшись в Магнитогорск, сразу стал сотрудником патрульно-постовой службы.

— В настоящее время Аркадий Солодкий представлен к поощрению, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Взрыв газа в Магнитогорске 26 марта.Видео: vk.com/Альберт Абдуллаев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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