Чем заняться дома? Делай #домашнийдвиж!

31 Март 2020 2020-03-31T13:02:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня очень важно для общей безопасности оставаться дома. Но вам хочется подвигаться, размяться, потанцевать и сохранить свой отличных внешний вид, даже когда все ночные и спортивные клубы закрыты?

Радио «Континенталь» заботится о своих слушателях и запускает движение #домашнийдвиж.

#ДомашнийДвиж — это самые популярные русские хиты последних лет в модном динамичном миксе от лучших ди-джеев Челябинска! Слушайте каждый день на частоте 100,4 или он-лайн на сайте с 20.00 до 22.00!

#ДомашнийДвиж — это музыкальный нон-стоп для тех, кто любит танцевать и хочет остаться здоровым и в превосходной форме на время карантина.

И еще радио «Континенталь» запускает челлендж #домашнийдвиж. Танцуй, выкладывай свои танцы в сторисы или ленту с хэштегом #домашнийдвиж, отмечай @radiochel во Вконтакте или @radiokontinental в Инстаграме. А радио «Континенталь» сделает репосты авторов лучших видео и подарит фирменные подарки!

radiocon.ru

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU