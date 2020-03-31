Призыв в армию в Челябинске из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв

31 Март 2020 2020-03-31T14:51:22+03:00

Призыв в армию в Челябинске из-за коронавируса: какие меры примут, чтобы призывников обезопасить на комиссиях от заражения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Многие парни надеялись на отмену призыва в армию в Челябинске из-за коронавируса. Но в понедельник, 30 марта, президент подписал указ о начале призывной кампании. Стартует она с 1 апреля и продлится две недели. Вот только город сейчас на режиме полной самоизоляции, а призывные медкомиссии — это толпы людей в одном месте.

— Призывные военные комиссии начнут работать не ранее 13 апреля, в зависимости от ситуации. Если граждане прибывают или обращаются по телефону, военкоматы на основании тех повесток, которые были выданы ранее, ребят будут перенацеливать на более поздние сроки, — сообщил КП-Челябинск начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Челябинской области Андрей Пашкин.

В комиссариате отмечают: такие распоряжения по призыву в армию в Челябинске получены на данный момент, если ситуация с COVID-19 изменится, могут быть и другие указания.

На медкомиссиях врачи будут работать в масках и перчатках. Помещения будут обрабатываться. У каждого призывника измерят температуру, если повышенная — отправят на сдачу анализов на коронавирус. Также минимизируют количество людей на комиссиях.

— По руководящим документам должно проходить в день не более 50 призывников. Это сначала медицинские, потом призывные комиссии. Будем, конечно, дифференциированно, по времени распределять, чтобы кучности никакой не было, — отмечает начальник отдела призыва.

В Челябинской области в армию призовут около 3,5 тысяч призывников. На службу молодые южноуральцы отправятся не раньше 15 мая. В дорогу до части их будет сопровождать медик, а также снабдят масками и антисептиками.

— Не знаю, какое решение примет командование. Все будет зависеть от обстановки. Может быть большую часть [призывников] мы будем отправлять в соседние субъекты, а кто-то в области останется. В общем, куда можно доставить граждан автомобильным транспортом. До 1000 км разрешается такое отправление. Автобусы тоже будут обрабатываться, — добавил Андрей Пашкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU