2020-03-31T16:13:22+03:00
Общество

В Кургане ввели особый противопожарный режим

Жителям запретили ходить в лес и жечь старую листву
Юлия РЕУТОВА
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С апреля гулять в лесу в черте города запрещеноС апреля гулять в лесу в черте города запрещеноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кургане с 1 апреля и до особого распоряжения ввели особый противопожарный режим. Жителям запретили посещать леса в черте города, жечь мусор.

— Запрет на посещение городских лесов и въезд в них транспортных средств вводится с 1 по 21 апреля. Департаменту архитектуры, строительства и земельных отношений поручено установить предупредительные аншлаги. Запрещено также проводить сжигание мусора и травы, — сообщили в администрации Кургана.

Седьмому пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Курганской области поручено организовать патрули для поиска очагов возгорания и нарушителей.

КУДА ЗВОНИТЬ

При обнаружении костров в лесах и въезда автомобилей горожане могут сообщить по телефонам: 01, 112, 47-64-45, 46-38-26.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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