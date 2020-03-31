Помогут ли вакцины от гриппа и туберкулеза в борьбе с коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T16:35:18+03:00

О пользе прививок от гриппа при коронавирусе споры не утихают еще с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Еще до начала массового введения режима всеобщей изоляции в регионах, многие стали задумываться о том, есть ли польза от вакцинации при коронавирусе. Журналисты KP.ru решили разобраться в вопросе и узнать поможет ли прививка спастись от новой инфекции или стоит просто остаться дома.

Сразу отметим, что вакцина от гриппа при COVID-19 действительно не поможет. Всемирная организация здравоохранения приводит соответствующие исследования. Впрочем, эта прививка, как и другие в этом списке, помогут избежать схожих болезней и действительно узнать свой диагноз.

Разрушаем еще один миф: несмотря на то, что в мире есть вакцина, которая помогает бороться с одним из осложнений коронавируса — пневмонией, ее эффективность при инфекции не доказана. Бактерии пневмококков, вызывающие бактериальное воспаление, могут просто не появиться при COVID-19.

— В «мирное» время делать такие прививки стоит, чтобы защитить себя именно от бактериальных пневмоний, вызванных соответствующими возбудителями. При этом существующие научные данные и медицинские наблюдения показывают: к сожалению, вакцина от пневмококков не может ощутимо помочь в борьбе с коронавирусом, — рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Также есть теория о том, что прививка от туберкулеза, она же БЦЖ, может помочь при коронавирусе. На такие мысли американских ученых натолкнула статистка: в странах с большим числом вакцинированных случаев заболеваемости и смертности от инфекции меньше, чем у государств, где люди не ставят такую прививку. Однако и в этом случае доказательств эффективности нет.

— Теоретически можно предположить, что при вакцинации БЦЖ возникает схожий вариант иммунного ответа. То есть появляются антитела, похожие на те, что образуются в организме при борьбе с COVID. Но насколько велика вероятность этого — большой вопрос, — считает вакцинолог, врач-педиатр Евгений Тимаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU