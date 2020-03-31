Можно ли ездить на работу в Челябинск в период самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T16:46:01+03:00

Разбираемся, кому можно ездить на работу в Челябинск в период самоизоляции, а кому лучше остаться дома

Изменить размер текста: A A

До прихода коронавируса Челябинск давал работу не только жителям мегаполиса, но еще и приезжим из области. Во вторник, 31 марта, губернатор Алексей Текслер объявил в регионе режим всеобщей самоизоляции. Разрешено ли в период самоизоляции иногородним южноуральцам приезжать на работу в Челябинск.

Прямого запрета на это нет. Прописка работника не имеет значения. Главное, чтобы предприятие или фирма не оказались среди организаций, попавших под карантин. Если предприятие в период самоизоляции работает легально, то и его работники, где бы они ни жили, имеют полное право въезжать в Челябинск. Границы города никто не закрывал, на въездах в город никто не дежурит.

Передвигаться в эти дни можно на общественном транспорте или на личном. Главное, чтобы вы ехали на работу, а не в гости к друзьям.

Другой вопрос, что дорога для самого человека может быть небезопасной. И кому-то, возможно, лучше взять отпуск без содержания, чтобы переждать карантин дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU