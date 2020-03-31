2020-03-31T16:46:01+03:00
Общество

Можно ли ездить на работу в Челябинск в период самоизоляции

Разбираемся, кому можно ездить на работу в Челябинск в период самоизоляции, а кому лучше остаться дома
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Въезд в Челябинск открыт, главное - защитить себя от заражения по дороге.Въезд в Челябинск открыт, главное - защитить себя от заражения по дороге.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

До прихода коронавируса Челябинск давал работу не только жителям мегаполиса, но еще и приезжим из области. Во вторник, 31 марта, губернатор Алексей Текслер объявил в регионе режим всеобщей самоизоляции. Разрешено ли в период самоизоляции иногородним южноуральцам приезжать на работу в Челябинск.

Прямого запрета на это нет. Прописка работника не имеет значения. Главное, чтобы предприятие или фирма не оказались среди организаций, попавших под карантин. Если предприятие в период самоизоляции работает легально, то и его работники, где бы они ни жили, имеют полное право въезжать в Челябинск. Границы города никто не закрывал, на въездах в город никто не дежурит.

Передвигаться в эти дни можно на общественном транспорте или на личном. Главное, чтобы вы ехали на работу, а не в гости к друзьям.

Другой вопрос, что дорога для самого человека может быть небезопасной. И кому-то, возможно, лучше взять отпуск без содержания, чтобы переждать карантин дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РОСБАНК поддерживает клиентов малого бизнеса в сложной ситуации
«Если мы сейчас не отсеемся, то в нашей стране осенью будет нечего есть», Как работают фермеры в условиях всеобщей изоляции
Регистрация браков в Челябинске во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время
Ученые узнали, как коронавирус поражает легкие
Трамваи из Усть-Катава будут возить пассажиров в Краснодаре
Можно ли ездить на работу в Челябинск в период самоизоляции
Помогут ли вакцины от гриппа и туберкулеза в борьбе с коронавирусом
В Кургане ввели особый противопожарный режим
Режим работы транспорта в Челябинске в период самоизоляции: как будет работать
«Снимала защитные очки»: в минздраве Челябинской области прокомментировали заражение фельдшера коронавирусом
Передвижение по Челябинску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Весенний призыв в армию в Челябинске из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв
Специальная разметка для магазинов в Челябинске: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции