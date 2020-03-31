Трамваи из Усть-Катава будут возить пассажиров в Краснодаре

31 Март 2020 2020-03-31T16:53:28+03:00

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В прошедшем году АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ) поставило в Краснодар 35 трамвайных вагонов. По предварительному графику 29 односекционных трамвайных вагонов модели 71-623-04 Кубань получит в течение 2020 года, остальные 27 — в 2021 году. Общественность задается вопросом: а когда же обновят трамваи в Челябинске?

— УКВЗ поставляет трамваи куда угодно, кроме Челябинска. Мы как сапожники без сапог. Когда катавские вагоны целыми секциями едут обслуживать дружелюбную Кубань — где-то в Челябинске грустит одинокий старенький трамвайчик, не знавший ремонта уже лет 20, — рассуждают авторы городского телеграм-канала «Челябушка». — Возможно даже тот самый, что встал поперек изношенных (опять же) путей под мостами на Рождественского.

Напомним, 3 марта на улице Рождественского трамвай «зацепился» тормозом о разбитые рельсы, и вагон развернуло поперек дороги. Одну из пассажирок госпитализировали с переломом ключицы.

ИСТОЧНИК KP.RU