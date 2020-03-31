«Если мы сейчас не отсеемся, то в нашей стране осенью будет нечего есть», Как работают фермеры в условиях всеобщей изоляции

31 Март 2020 2020-03-31T17:47:10+03:00

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После объявления о нерабочей неделе и режиме всеобщей изоляции, многие предприятия задумались о финансовом вопросе этого решения. Кого переводить на удаленку, как выплачивать зарплаты, если работа стоит. Особенно интересно этот вопрос стоит для сельскохозяйственного сектора. Их товары не являются предметами первой необходимости, а многие его работники старше 65. Журналисты KP.ru решили разобраться в возникших вопросах.

— Запрет касается только торговли, конечных розничных точек. Первоначально садовые центры и магазины формата OBI предполагалось оставить работать — что логично накануне весенних работ. Потом решили по-другому. Но никто не запрещает онлайн-продажи с доставкой клиенту, — пояснил ситуацию омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сферах фитосанитарного, ветеринарного надзора и надзора в области семеноводства Владислав Корочкин.

Впрочем, вопрос о том, смогут ли фермеры организовать доставку, учитывая финансовую ситуацию и многих пожилых работников, остается открытым. Нет четких ответов у экспертов и на некоторые другие вопросы, связанные с новым режимом: некоторые аграрии жалуются на то, что господдержку можно получить только не имея задолженности, которая все равно будет начисляться, а другие — на отсутствие четкого решения по вопросам предприятий в новых условиях.

— Никто не думает, что если мы сейчас не отсеемся, то в нашей стране осенью просто есть нечего будет. Сегодня мы должны были получить кредит на посевные работы, чтобы оплатить горюче-смазочные материалы, семена, запчасти для тракторов. Нам его одобрили, вроде бы все в порядке. Осталось его просто подписать и получить деньги — президент же сказал, что банки будут работать. А вот и нет! В пятницу ЦБ разослал инструкцию, что офисы банков не должны работать. Все на каникулах, — рассказал сыровар Олег Сирота.

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ИСТОЧНИК KP.RU