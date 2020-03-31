2020-03-31T18:11:45+03:00
Общество

Минкомсвязь просит регионы поддержать печатные СМИ

Журналы и другие издания не вошли в список первой необходимости
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В работе многих региональных СМИ начались перебоиВ работе многих региональных СМИ начались перебоиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минкомсвязь потребовала обеспечить стабильную работу печатных СМИ в регионах. В министерстве отметили серьезные перебои в работе средств массовой информации.

— Просим обратить внимание на исполнение пункта 5 указа президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» о необходимости бесперебойной работы организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации, — цитирует сообщение издание ТАСС.

Ведомство просит региональные власти обеспечить возможность сотрудникам зарегистрированных СМИ продолжать работать в том числе, в том числе на рабочих местах. Одной из причин для решения министерства стали сообщения о возможных закрытиях местных редакции, в частности попытка закрыть производство издающейся уже 110 лет газеты «Красноярский рабочий».

Как добавили в ведомстве, несмотря на то, что печатные издания не входят в список первой необходимости, региональные власти могут корректировать этот перечень самостоятельно. Так, например, поступили в Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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