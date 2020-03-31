Больных челябинцев просят оформлять электронные больничные
Путь к цифровизации: заболевших челябинцев просят оформлять электронные больничные листы. Все из-за режима всеобщей изоляции.
— Он имеет одинаковую юридическую силу с бумажным вариантом, удобен и пациенту, и врачу, и работодателю. Но главное, он дает возможность лишний раз не обращаться в поликлинику. И это важно в текущей эпидобстановке, — рассказал пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов.
Городская администрация также призвала работодателей принимать от работников электронные больничные. Для того, чтобы оформить подобный лист необходимо сказать об этом вашему врачу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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