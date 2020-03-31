Больных челябинцев просят оформлять электронные больничные

31 Март 2020 2020-03-31T18:32:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Путь к цифровизации: заболевших челябинцев просят оформлять электронные больничные листы. Все из-за режима всеобщей изоляции.

— Он имеет одинаковую юридическую силу с бумажным вариантом, удобен и пациенту, и врачу, и работодателю. Но главное, он дает возможность лишний раз не обращаться в поликлинику. И это важно в текущей эпидобстановке, — рассказал пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов.

Городская администрация также призвала работодателей принимать от работников электронные больничные. Для того, чтобы оформить подобный лист необходимо сказать об этом вашему врачу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU