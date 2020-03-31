К самоизоляции готовы: девятиэтажка в Челябинске осталась без отопления и горячей воды

31 Март 2020 2020-03-31T18:51:02+03:00

Жильцы утверждают, что об отключении их никто не предупредил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Первый день всеобщей изоляции в Челябинске выдержали не все: одна из многоэтажек в Северо-Западе города остались без горячей воды и отопления. Местные жители жалуются, что об отключении их никто не предупредил.

Инцидент произошел на в девятиэтажке на Братьев Кашириных 105а. Без отопления остались практически 16 подъездов. Во многих квартирах — молодые семьи.

— Еще днем тут начали вскапывать, отключили воду, но на звонки в коммунальной службе нам не отвечают. Никто нам не о чем не сообщал. Объявлений не было. 16 подъездов в девятиэтажном доме и похоже все остались без отопления, — рассказала одна из местных жительниц.

Коммунальщики, в свою очередь, успокаивают: в отключении горячей воды виновата простая техническая авария.

— Произошла авария. Ремонтные работы продлятся до 22:00 сегодняшнего дня. Работы проводит ЧКТС, — рассказали в пресс-службе ДЭЗ Калининского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU