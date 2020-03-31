Челябинский помощник депутата, живший рядом с больной коронавирусом получил результаты анализов

31 Март 2020 2020-03-31T19:05:38+03:00

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Выдохнуть, но не расслабляться — именно так депутат ЗСО Челябинской области Ольга Мухометьярова прокомментировала отрицательный тест на коронавирус своего помощника Илья Михайлов. Мужчина жил в одном доме с нулевым пациентом Златоуста.

Женщина, несмотря на инфекцию, почти две недели вела обычный образ жизни, пока ее не госпитализировали. Проблема состояла лишь в ее подруге, которая вернулась из поездки вместе с пациенткой, а также нередко бывала у нее дома после возвращения. Михайлов несколько раз пересекался с ней, поэтому после первых признаков ОРВИ он немедленно сдал анализы на коронавирус.

После этого мужчина отправился на самоизоляцию. Вслед за ним, карантин взяла и его начальница Ольга Мухометьярова.

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ИСТОЧНИК KP.RU