В Госдуме разъяснили, как будут собирать налог на банковские вклады
На сайте Госдумы появился документ, который разъясняет, как вкладчики будут выплачивать новый налог, который был предложен президентом во время обращения к нации.
За основу взяли ставку ЦБ в 6% годовых, при этом доходы с 1 млн рублей останутся у владельцев, это 60 тысяч рублей. Например, у вкладчика на счету 2 млн рублей, с них он получит 120 тысяч, вычитаем из них 60 тысяч, остается половина. Из оставшихся 60 тысяч 13% отойдет государству, это 7,8 тысяч рублей за год.
Тем, кто хранит деньги в разных банках, разбивая их на суммы меньше миллиона, все равно придется заплатить. Все сбережения вкладчика суммируются, и если они превышают 1 млн рублей, то часть дохода уходит государству.
В нюансах принятого документа разобрались журналисты KP.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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