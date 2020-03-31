2020-03-31T20:57:18+03:00
Общество

«Как теперь руки мыть?» Новый микрорайон в Челябинске остался без воды в первый день полной самоизоляции

Авария произошла на ночь глядя
Ирина ФАДЮШИНА
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Воду отключили, когда многие начали готовиться ко снуВоду отключили, когда многие начали готовиться ко снуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером во вторник, 31 марта, жители микрорайона «Белый хутор» остались без воды. Как пишут в соцсетях, сначала вода шла тонкой струйкой, затем исчезла вовсе.

— Уже 1,5 часа как нет воды: ни горячей, ни холодной. В управляющей компании не могут назвать причину. В микрорайоне много семей с детьми, - рассказала читатель КП-Челябинск Екатерина.

— Как руки мыть после похода в магазин? Карантин как никак, - пишет житель микрорайона Василий в группе «Белый Хутор, ЖК, Микрорайон. Челябинск».

В управляющей компании КЖСИ журналисту «Комсомолки» сообщили, что информацию уже передали коммунальным службам.

— Если произошла авария, воды не будет до устранения, — обнадежили в управляйке.

Но, как говорится, беда не приходит одна. В «Белом хуторе» также возникли проблемы с интернетом от «Ростелекома». Напомним, сегодня губернатор Алексей Текслер ввел режим полной самоизоляции в Челябинской области. Для многих интернет остался единственной возможностью заработать деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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